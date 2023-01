"Tas ir brīnums, ka es esmu vēl šeit!" Kašers atklāti par piedzīvoto mobingu

Mākslinieks uzskata, ka viens no noteicošajiem aspektiem vienmēr bijis tas, ka viņš bijis citādāks - ģērbies citādāk, un cilvēkiem tas nebija pieņemams, tā tas bijis no bērnības. "Pēc tam es centos būt tāds, kā mani redzēja komentētāji, - pelēks, nepamanāms, bet es nevarēju tā, es biju pret sevi."

Viņaprāt, sabiedrības pretestība lielā mērā ir arī tāpēc, ka ir izveidojies stereotipisks vīrieša tēls, kādu sabiedrība vēlas redzēt. "Un, ja es atšķiros no šī standarta, loģiski, ka es dabūju par to dzirdēt."

Vārds, var pacelt un priecēt, bet reizēm tas var sāpēt un dzelt. Latvija bieži vien var lepoties ar pirmo vietu kādā no sporta veidiem, palīdzīgas rokas sniegšanu grūtībās nonākušajiem, bet reizēm pirmā vieta var būt arī dramatiska un ar rūgtuma piegaršu. Pēc OECD pētījumiem, par mobinga esamību jauniešu burbuļos, ik gadu ieņemam kaunpilnās pirmās vietas Eiropas valstu vidū. Palielinoties tehnoloģiju ietekmei ikdienas dzīvē, pārliecinoši pieaug arī kibermobings anonīmo komentāru izpausmē. Mobings nav tikai fiziska aizskaršana skolas gaiteņos vai darba vidē, tas ir pārraudzis par emocionālu uzbrukumu no kura nav pasargāts neviens. "1188.lv" ar kampaņu “Mobings. Anonīmo uzbrukums.” iestājas par toleranci sabiedrībā - izglīto un atgādina, ka no ņirgāšanās cieš visi. Sabiedrībā zināmi cilvēki kā Kašers, Ilze Viņķele, Agnese Zeltiņa, Māris Olte, Artūrs Toms Plešs, Elīna Didrihsone, dalīsies savos stāstos un pārdzīvojumos par anonīmajiem komentāriem, atgādinot ikvienam no mums, padomā, pirms komentē.