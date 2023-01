Ko Latvija klausījās pagājušajā nedēļā? TOP 15 mūzikas albumi

Kas attiecas uz starptautisko albumu top15, to pārsvarā veido 2022. gadā izdotie albumi. Ar diviem senākiem albumiem topā redzams The Weeknd, kas, iespējams, ir saistīts ar mākslinieka šī gada augustā Tallinā gaidāmo koncertu. “Cigarettes After Sex” 2016. gada albums ir piektais straumētākais. Topā iekļuvis arī Kanjē Vesta (Kanye West) 2007. gada albums “Graduation”.