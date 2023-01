“Sudden Lights" izdod šūpuļdziesmu pasaulei un iepazīstina ar tās videoklipu

"Aijā" ir viena no dziesmām, kas piedalās LTV konkursā "Supernova", kura uzvarētājs iegūs tiesības pārstāvēt Latviju starptautiskajā dziesmu konkursā "Eirovīzija".

Dziesmai radīts arī videoklips, kura režisors ir Toms Harjo. Par klipa ideju viņš stāsta: "Balstoties uz dziesmas muzikālo vēstījumu par trauksmainību un ilgām pēc miera, vizuāli klipā risinājām attiecības starp cilvēku un bailīgām domām. Bailes no bailēm bieži vien izrādās biedējošākas nekā tas, no kā mēs baidāmies. Ja iemācāmies pieņemt savas bailes un ar tām sadzīvot, tad varam secināt, ka to galvenais uzdevums ir mūs pasargāt."