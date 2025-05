Varētu labticīgi pieņemt, ka tā pat vairs nav izvēle, bet likumsakarīgs dzīves gājums: Renārs Kaupers , Jānis Jubalts , Māris Mihelsons un Kaspars Roga reiz ir nolēmuši ieiet mūzikas radīšanas un spēlēšanas pasaulē un nu no tās vairs nav atpakaļceļa. "Šis ir stāsts mūža garumā", tā sakot.

Daļēji šis pieņēmums varētu būt patiess, bet pilnībā to pieņemt par tādu traucē radītās mūzikas stīvums, sterilitāte un intertums. Jaunā albuma kontekstā to var attiecināt uz atsevišķām dziesmām, arī tad, ja to intonācija ir atsperīga un saulaina ("Pirmajā dienā") vai himniski pacilājoša ("Pūķa lietošanas instrukcija").