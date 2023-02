"Mums ir ērti visu laiku nebūt kopā." Maksims Busels pirmo reizi izsakās par savu attiecību modeli

Savukārt, atbildot uz citu cilvēku jautājumiem, kāpēc draudzene nav ar viņu kādos lielākos pasākumos, Busels saka: "Manī ir miers par to, ka viņas tobrīd nav blakus, jo zinu, ka viņai publiski pasākumi sagādā lieku stresu. Daži ir jautājuši – vai tu to neuztver tā, ka viņa tevi neatbalsta? Tad saku – es zinu, ka viņa mani atbalsta vairāk nekā, piedodiet, jūs visi. Man ir svarīgi, ka es to zinu un jūtu."