Liverpūles arēnā atklāj šīgada "Eirovīzijas" skatuves dizainu

Intervijā "Eurovision.tv" speciālists norādīja: "Arhitektūra šajā gadījumā smeļas iedvesmu no plaša apskāviena, paverot rokas Ukrainai, mūzikas izpildītājiem un viesiem no visas pasaules. Es koncentrējos uz kultūras aspektiem un līdzībām starp Ukrainu, Apvienoto Karalisti un īpaši Liverpūli. No mūzikas, dejas un mākslas līdz arhitektūrai un dzejai. Ir patīkami apzināties, ka uz manis dizainētās skatuves uzstāsies tik daudzveidīgi un talantīgi mūziķi. Es jau sen esmu "Eirovīzijas" skatītājs, un, kļūstot pieaugušāks, es sāku īpašu vērību pievērst iespaidīgajiem skatuves dizaina risinājumiem. Es jau tagad priecājos par nākamo konkursa uzvarētāju un iespēju nodot radošo stafeti nākamajai valstij."