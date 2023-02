Māksla Latvijas nesenās vēstures krustcelēs: ironija, kritika un robežu pārkāpšana

Mākslinieka Leonarda Laganovska darbs, poliptihs trijās daļās “Mans pirmais TV” (1988) ir eļļas un temperas miniatūrgleznojums uz kartona koka ietvaros. Arta Vārpa skaidro: “Trīs televizoru priekšējie paneļi paskaidro 60.-to gadu tālrādes estētiku un veido sarunu par to, kas mūsu katra dzīvē ir pirmais, ko ieraugām televizorā. Šajā gadījumā būtiskākais motīvs ir propagandas spēks caur personām, kuras redzam ekrānos. Ja citos darbos mēs redzam ironiju par padomju iekārtu caur skarbākiem jokiem, tad šis darbs ir ļoti trāpīgs veids, kā padomju režīms un ideoloģija bija nežēlīga un ļauna, jo visi trīs vīri vēsturē ir iegājuši kā asiņaini ideologi un vadoņi. Tas, ka viņi cits citu nomaina kā runājošas galvas, iezīmējas ekrāna aizslīdēšanā.”

Pieminētie ideologi ir viens no PSRS un partijas vadītājiem, tuvs Staļina līdzgaitnieks Andrejs Ždanovs (1896-1948), kurš piedalījies masu represiju organizēšanā, 1940. gadā Igaunijā realizējot tur izstrādāto okupācijas plānu. Otrs ir Jānis Kalnbērziņš (1893-1986), LPSR un PSRS politiskais darbinieks, pēc Latvijas okupācijas – Latvijas Komunistiskās partijas pirmais sekretārs, kuram bija centrālā loma Latvijas sovjetizācijā. Kalnbērziņš uzcītīgi pildīja Maskavas norādījumus un piedalījās masu deportāciju un kolektivizācijas īstenošanā. Visbeidzot, trešais darba “varonis” ir Vjačeslavs Molotvs (1890-1986), viens no PSRS un partijas vadītājiem; ārlietu tautas komisārs un ministrs, kurš 1939. gadā parakstījis Molotova – Rībentropa paktu. Tāpat kā Ždanovs – tuvs Staļina līdzgaitnieks, viens no 30.-to gadu masu represiju organizatoriem.