Mūziķis Miks Galvanovskis Vecrīgā atvērs jau ceturto naktslokālu

Klubs pieder mūziķim Mikam Galvanovskim, kurs atklāj, ka šis ir viņa ceturtais uzņēmums bāru un restorānu nozarē. Mūziķim pieder "The Sinners Bar", "The Sinners Club", "Thirsty" un "Pandemonium".

piebilstot, ka ieguldījumu process ir nepārtraukts un līdzekļi, kas tiek gūti kādā no piederošajiem uzņēmumiem, pēc vajadzības tiek ieguldīti citas izklaides vietas attīstībā. "Pandemonium" tapšanā izmantoti gan personīgie līdzekļi, gan aizdevumi no saistītajiem uzņēmumiem, gan sadarbības partneru piešķirtais finansējums.

Komentējot ieceri par jauna kluba atvēršanu, Galvanovskis sacīja, ka tā kļuvusi par sava veida tradīciju, proti, reizi gadā atvērt vai pilnveidot izklaides vietu pieejamību Vecrīgā. Viņš uzskaita, ka 2019. gadā tika atvērts "The Sinners Club", 2020. gadā - "The Sinners Bar", 2021. gadā - "Thirsty", 2022. gadā veiktas investīcijas "The Sinners Bar" paplašināšanā un visu atvērto uzņēmumu pilnveidē, savukārt 2023. gads sācies ar ieceri par "Pandemonium".