Brīnišķīgs veltījums britu mazpilsētu pusaudžiem, kas atsvaidzinoši un dabiski atdzīvina tīņu drāmas žanru kā tādu – 2022. gada nogalē pirmizrādi piedzīvojušais ITVX seriāls "Pastāsti man visu" ("Tell Me Everything") dzimtajā Lielbritānijā novērtēts ļoti atzinīgi. Īpašas uzslavas tas guvis šodien tik aktuālās tēmas – pusaudžu mentālās veselības apcerēšanas dēļ. No 9. februāra seriālu "Pastāsti man visu" varēs skatīties LMT Viedtelevīzijā.