Šķiršanās, kurā bijām iesaistīti mēs visi

Deps tiesājās arī ar izdevumu "The Sun", kur tika publicēts Hērdas viedokļraksts. Aktieris no pirmās dienas noliedza apgalvojumus, ka bijis vardarbīgs, savukārt Hērda, kas bija liecinieces statusā, apliecināja, ka no bijušā vīra dzirdējusi pat nāves draudus. Tiesa, kas notika Apvienotajā Karalistē, lēma, ka publicētie apgalvojumi ir "būtībā patiesi", un Depam tika liegts spriedumu pārsūdzēt. Šie notikumi ir filmas “Džonijs pret Amberu” (Johnny vs Amber) centrā.