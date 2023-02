“Atbalstīt šo monstru ir nepareizi, neētiski, noziedzīgi.” Teātra režisors Petrenko par Latvijas krievu strāvojumu sabiedrībā un liekulību režijā

Taujāts par to, kā pats izjūt Krievijas kultūras vārtu aizvēršanu, Petrenko atklāj, ka vēl aprīlī bijis dusmīgs, kad kāds vaicājis par to, vai tiešām jāiestudē Bulgakovs un Čehovs. “Kāds viņiem sakars ar Putinu un ar mūsdienu Krieviju? Nu, nekāds absolūti,” saka režisors. “Ir virkne autoru, kurus mēs droši vien nekad vairs neiestudēsim vai mēs nekad par viņiem nerunāsim, nekad nepieskarsimies, jo viņi ir draņķīgi,” skaidro Petrenko, “Man tas vienmēr ir bijis svarīgi, kas tas ir par cilvēku, kurš to ir sarakstījis. Tāpat man vienmēr likās dīvainas tās diskusijas – ja tas režisors pats ir vardarbīgs cūka, bet viņš taisa izrādi par cilvēciskumu, par to, ka vajag mīlēt cilvēkus, tad tu skaties uz to un domā – tā ir liekulība. Mani tas nekad nav interesējis.”