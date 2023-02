"Es esmu darba, nevis parādes zirgs!” Nensijas Pelosi stāsts

Ap vienpadsmitiem no rīta Aleksandra jau divas reizes ir runājusi pa telefonu ar savu māti. Pirmo reizi Nensija zvanīja, lai apsveiktu Aleksandras pusaugu dēlu dzimšanas dienā. Otro reizi Aleksandra pati piezvanīja savai mātei, jo laikā, kad sieviete gatavoja savu dzīvokli Jaunā gada svinībām, apgāzās viņas Ziemassvētku eglīte. Aleksandras māte ir Nensija Pelosi – ASV Pārstāvju palātas spīkere. Līdz HBO dokumentālās filmas “Pelosi ASV Pārstāvju palātā” (“Pelosi in the House”) pirmizrādei ir atlikusi vien nedēļa, Aleksandra ir šīs dokumentālās filmas veidotāja.