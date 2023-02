FOTO ⟩ Šovā "Balss maskā" atmaskots pirmais dalībnieks

Detektīvei Samantai Tīnai visspilgtāk atmiņā no Naktstaureņa pavediena palika frāze: "Tad kad gaismas nodziest, es dodos pie pīrāgiem". Izrādās, šis pavediens atspoguļo Danas Bjorkas lielās simpātijas pret kūku un pīrāgu cepšanu. Savukārt tumsa, kas vairākkārtīgi izskanēja pavedienos, saistīta ar to, ka teātrī viņa, kā teātra vadītāja, bieži atradusies aizkulisēs, tumsā, no kurienes vērojusi to, kas notiek gaismā uz skatuves.