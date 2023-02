"Smēķē, tas ir heroīns, no šodienas tu par to maksā!" Bulgārijas žurnālistes dzīvesstāsts

Pirmie, kas sāka nodarboties ar heroīna pārdošanu Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā, bija viesnīcās dzīvojošie irāņi. Daži no viņiem bija politiskie bēgļi, kurus agrākie valsts slepenie dienesti vairs nevajāja.

Pieredzējušie narkomāni heroīnu injicēja, bet jaunpienācēji marihuānas vietā sāka to smēķēt. Pastāvēja uzskats, ka šādā veidā heroīns nav kaitīgs un neizraisa atkarību. Tādējādi arvien vairāk jauniešu pārgāja no marihuānas smēķēšanas uz heroīna smēķēšanu un pēc tam uz heroīna injicēšanu.

Režisores Janas Titovas mākslas filma “A Dose of Happiness” (“Doza laimes”), kas skatāma "LMT Viedtelevīzijā", stāsta ne tikai par 90. gadu Bulgāriju, bet arī filmas galvenās varones Veselas cīņu pret atkarību no heroīna. Tas ir stāsts par laimes meklējumiem, bet elles atrašanu, stāsts par mīlestības atrašanu un dzīves sagraušanu. Visbeidzot tas ir arī stāsts par ģimeni un cilvēcību, jo ģimene ir kopā ar Veselu arī viņas dzīves grūtākajos brīžos. Veselai izdevās atbrīvoties no narkotiku atkarības, pēc vairākiem gadiem Bulgārijā visi viņu pazina kā veiksmīgu žurnālisti Veselu Totevu.