"Man tava grāmata besī!" Olga Kambala atklāj patieso iemeslu, kāpēc nevēlas lasīt vīra autobiogrāfiju

Kā zināms, Kambalu ģimene ir devusies uz Milānu, kur vecākajai meitai Lukērijai ir sarunātā tikšanās ar kādu no Milānas modes aģentūrām. Pēc aģentūras apmeklējuma, ģimene nolemj pāris dienas atpūsties skaistajā pilsētā, un kādā no brīvajiem brīžiem Olga skeptiski izsakās par vīra grāmatu "Kambala..., āmen!".

Olga atklāj, ka ir saņēmusi ziņas no saviem faniem, un vienā no tām tiek pieminēta arī Kaspara autobiogrāfiskā grāmata. Sievietei šī grāmata liek sadusmoties, jo šī nav pirmā reize, kad viņai no sekotājiem tiek uzdoti jautājumi par vīra pagātnes dēkām.