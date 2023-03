Klusā poļu ģēnija līniju fenomens

Savukārt ar Jakubu Gavkovski pārrunājām dienasgrāmatas un piezīmju blociņu medijus kā Vaclava Špakovska ideju glabātājus. Vizuālās dienasgrāmatas šeit iezīmē vēl vienu jaunu, iepriekš neapjaustu izpratni par to, kā piefiksējam sev apkārt redzamo pasauli – Špakovska skices tomēr ir kas vairāk kā “tikai” skices, to tehniskās sarežģītības un izpildījuma daudzslāņainības dēļ.

“Šīs īsti nav skices klasiskā izpratnē, jo tās neraksturo kāda mākslas darba pirmās fāzes. Šie zīmējumi drīzāk ir liecības kam tādam, ko mēs šodien dēvējam par māksliniecisko izpēti (artistic research). Izstādē esam iekļāvuši četras piezīmju burtnīcas, kuras saistāmas ar viņa Rīgas periodu, un, gan tajās, gan arī pārējos periodos uzturētajās piezīmēs redzam viņa ārkārtīgi plašo interešu loku: mūziku, arhitektūru, meteoroloģiju... Viņš bija ļoti ieguldījies tajā realitātē, kas viņu iekļāva sevī. Zinot šo fonu, tas mums palīdz ieraudzīt Špakovska darbus kā sintēzes rezultātus. Nevis kaut ko, kas ir nošķirts no realitātes, bet kaut ko, kas iztiecas ārup no pašas realitātes. No vienas puses, mēs redzam kaut ko universālu, kas var apzīmēt pilnīgi visu, bet no otras puses, tas ir dziļas un precīzas dabas un arhitektūras izpētes galaprodukts. Ir ļoti liela privilēģija, ka mūsu rīcībā ir šī mākslinieka darbi un ka mēs varam izsekot viņa kā autora attīstībai gadu gaitā.”