Tuvojas vērienīgākā stunda Zemei

Kā ikkatru gadu Zemes stundas laikā visā pasaulē tiks izslēgtas gaismas gan mājokļos, gan sabiedriskās vietās, lai radītu retu vienotības brīdi un pievērstu sabiedrības uzmanību arvien pieaugošajiem klimata pārmaiņu draudiem un dzīvās dabas izzušanai. Šogad Zemes stundā ikviens ir aicināts atslēgties no ierastās ikdienas un veltīt vienu stundu Zemei. Neatkarīgi no tā, vai tā ir došanās pārgājienā, dabas procesu izzināšana, vakariņu gatavošana no ilgtspējīgi iegūtiem produktiem vai draugu pulcēšana uz Zemes stundas pasākumu, ikviens ir aicināts iesaistīties. Zemes stunda nav tikai viena stunda gadā, kurā simboliski tiek izslēgta gaisma, tas ir aicinājums uz rīcību planētas labā, kurai jāturpinās arī pēc Zemes stundas.