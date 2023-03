Jauns vārds uz mūsdienu fanka skatuves – latviešu producents Artis Boriss

“Can You Dance?” ir pirmais Arta Borisa singls no 28. aprīlī gaidāmā debijas minialbuma “Easy Living”. Dziesma tapusi, sadarbojoties ar Igaunijā labi pazīstamo, nupat februārī kronēto “Gada dziedātāju 2022” Ritu Reju (Rita Ray). Singlā dzirdamais Ritas spēcīgais dziedājums apvienots ar sintezatoru slāņiem, eksperimentālām skaņām un izteiksmīgu basa līniju. Rezultātā tapis skaņdarbs, kas lieliski iederas uz deju grīdas un spēs iepriecināt fanka entuziastus. Producents stāsta, ka interese par producēšanu radusies jau vidusskolas laikā, kad viņš Rīgas Doma kora skolā mācījies džeza klavierspēli. Artis atceras, ka jau toreiz viņam apkārt bija draugi, kas eksperimentēja ar mūzikas radīšanu, izmantojot datoru, turklāt skaņu režija bija viens no vidusskolā apgūstamajiem priekšmetiem.