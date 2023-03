Kašers publiski atvainojas Elīnai Didrihsonei

Vaicāts, kas ir vissāpīgākais, ko Kašers ir pateicis kādam cilvēkam un kam viņš vēlētos par to atvainoties, viņš saka: "Viens no cilvēkiem, kuram es gribētu atvainoties, ir [Elīna] Didrihsone. Viņa izteica komentāru interneta dzīlēs - tur bija jautājums par viendzimuma attiecībām. Bet tas bija viņas viedoklis, viņa to izteica saviem sekotājiem. (..) Es tagad negribu sevi attaisnot, bet mani tas uzkurināja. Es kaut kā laikam neaizdomājos, un es pateicu visu, ko es domāju."