Pirmizrāde Latvijas Leļļu teātrī – “Divi mazi mežonēni”

Izrādes "Divi mazi mežonēni" radošā komanda režisora Andra Zeļonkas vadībā izveidojusi izrādi, kas no jauna atklās dabas pasaules valdzinājumu un burvību šodienas bērniem, kuru ikdiena nereti tiek aizvadīta digitālajā vidē. Māksliniece Paraskēva Deikina radījusi fantāzijas iedvesmotas lelles un vidi, kurā izrādes varoņiem – Semam, Jenam un Gajai – ir iespēja no jauna atklāt ne vien meža un dzīvās dabas, bet arī savu iekšējo pasauli, iemācoties ar to sadarboties, cienīt un mīlēt. Mazo mežonēnu piedzīvojumus izspēlēs aktieri Rūdolfs Apse, Matīss Millers un Irina Krasta.