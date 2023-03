Jauniešu koris “BALSIS” ieskaņojis Raimonda Paula mūzikas albumu “Dziesmas par Latvijas upēm”

“Šis ir ļoti gaidīts albums. Nu jau ir vairāki kora sastāvi, kas ir dziedājuši ciklu. Nemitīga sastāva maiņa ir jauniešu koru specifika, bet tā rada arī jaunas muzikālās idejas. Un tas ir brīnišķīgi, ka katru reizi katra dziesma atklājas no jauna – citā krāsā, citā sajūtā. Esmu priecīgs un pateicīgs jauniešiem, ka viņi uzticas latviešu kormūzikai un ne tikai grib, bet arī spēj iedziļināties un izcili atskaņot to. Pie šī cikla mēs atgriežamies regulāri un turam to kora pamatrepertuārā.”