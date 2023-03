Kas slēpjas aiz EDM? Īsa elektroniskās deju mūzikas vēsture ar Magnusu Eriņu

To ir daudz. Tehno, transs, drum&bass, dubstep, house mūzika, elektro house, brosteps, ambient, hardcore, speed garage, acid house, acid tehno, italo house, trip hop. Un katram no šiem virzieniem ir vēl citi apakšvirzieni. Ļoti bieži cilvēki par to diskutē – kas vienam liekas dubstep, citam asociējas ar pilnīgi citu virzienu. Piemēram, Skrillex 2010. gadā izdoto albumu “Scary Monsters and Nice Sprites” joprojām mēdz dēvēt par dubstepu, bet skanējums šajā albumā veicina jauna subžanra veidošanos, kuru mēs šodien pazīstam ar nosaukumu brostep. Mūzikas uztvere ir subjektīva, tāpat kā gaume mākslā. To visu kopumā apzīmē ar jēdzienu elektroniskā deju mūzika jeb akronīmu EDM kopš apmēram 2010.gada, bet šajā skaņu mežā valda daudzbalsība, tēlaini izsakoties. Cilvēki, kuri saka, ka viņiem nepatīk EDM paši bieži vien nemaz nenojauš, ka labprāt klausās kādu no EDM veidiem.