FOTO ⟩ Gads mūzikā. No sera Pola Makartnija Glastonberijā līdz ābeļdārzam Latvijā

Glastonberijas festivāls nav tikai mūzika, tā ir arī atpūta, izklaide, jauni draugi, jaunas tikšanās. Par to visu, kas notiek piecu dienu garumā, var mēģināt stāstīt, bet labāk to parādīt fotogrāfijās.

No pēdējiem diviem albumiem man tā pa īstam ir aizķērušās "Dieva kamanas", vairāk... Jā, ir lipīgas un skanīgas dziesmas, "Tautumeitas", kā vienmēr, bija lieliskas, bet joprojām klausītājus virs zemes paceļ "Četri krasti", "Spogulītis", un, ja kādam vēl par maz, tad gaisā palaiž "Lidmašīnas". Un tad ir jautājums - ko vēl mēs gribam no šiem puišiem? Katram pienāk laiks, kad jauni darbi vairs tā nerodas. Galu galā neviens vairs negaida jaunus hitus no sera Pola Makartnija, viņš savu sen jau ir izdarījis. Es negribu teikt, ka no "Prāta Vētras" nav jāgaida jauni hiti, bet ir jāpieņem, ka, iespējams, labākie jau ir radīti. Un es, tāpat kā visi, būšu priecīgs pateikt sev: jā, es kļūdījos, re, kā šiem puišiem vēl ir iekšā. Kas gan ir skumīgi, ļoti iespējams, ka koncerts Jelgavas pļavā bija pēdējais šajā vietā, vismaz uz to netieši norāda publiskā telpā esošā informācija. Ja nu tā būs, tad atliks visiem pieņemt, ka "Prāta Vētra" uz Jelgavas pils fona jau ir vēsture.