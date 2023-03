Trejas Billes atgriezušās grāmatnīcu plauktos

Ārkārtīgs godīgums, spilgtas detaļas un personāži, kam piešķirtas tikai un vienīgi raksturlomas, – tāda ir Vizmas Belševicas radītā Billes pasaule. Darbība risinās Rīgā, Grīziņkalna apkaimē un Latvijas laukos, un kopumā triloģija aptver laiku no divdesmitā gadsimta trīsdesmito gadu vidus līdz piecdesmitajiem. Attiecīgā laikmeta atainojums atšķiras no vispārpieņemtā, jo rāda pirmās Latvijas republikas ikdienu strādnieku kvartālos, ģimeni, kurā papucis ir ratiņstūmējs un mammucis “nevar būt cilvēkos”, tāpēc ģimenei jāiztiek ar vienu algu. Bērnības stāstiņi te ir padrūmi, taču dzīvīgi, un īpašu vērtību tiem piešķir neparastā atklātība apvienojumā ar brīžam pat skarbu ironiju, kas raksturo Belševicas daiļradi (ne velti viņu dēvē par latviešu literatūras sirdsapziņu!).

Bille, “lēvurs un kraupis” no novārtā pamesta bērna lasītāja acu priekšā pamazām pieaug un kļūst par jaunu dzejnieci, “meiteni arodskolas šinelī”, kurai visa dzīve priekšā… Un lasītājs kopā ar Billi noiet šo ceļu, piedalīdamies gan labi domātās blēņās un izbaudīdams bērnudienu draudzību, gan piedzīvo gluži nebērnišķīgos peļņā gājienus un pirmo mīlestību. Lasītāja Agnese portālā goodreads raksta: “Ak šī Bille! Grāmatas izlasīšana bija kā atgādinājums, kā mums bērnībā lielas lietas var likties kā nothing special, savukārt mazo lietu traģēdija šķiet kā pasaules gals. Vienlaicīgi gan prieks par Billi, gan žēl viņas, brīžiem gribas to cilvēkbērnu samīļot, jo, kā par nelaimi, apkārtējiem ir savas likstas un par Billi tā īpaši neviens nedomā. Vēlreiz liek paskatīties uz dzīvi maza bērna acīm.”