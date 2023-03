“Slavu ikdienā es neizbaudu necik.” Linda Leen par naudas un slavas pārbaudījumu savā dzīvē

Taujāta, vai 20 gados iegūtās visas iespējamās balvas, darbs “Radio SWH” nesagoza galvu jaunai meitenei, raidījuma vadītājai Inesei Vaikulei Linda Leen norāda, ka pārbaudījumu ir ļoti daudz, taču divi lielākie ir naudas un slavas. “Naudas pārbaudījumu es ļoti ātri izgāju,” viņa atklāj. Tas noticis, kad dzīvojusi vēl kopmītnēs un visus savus iekrājumus ielikusi somā, lai brauktu nopirkt Ziemassvētku dāvanas. Pieķērusi sevi pie nelielas pārākuma sajūtas un tikusi apzagta līdz pēdējam centam, atklājot to tikai veikalā.

“Es pilnīgi zināju, par ko tas ir, kāpēc tas ir. Es apstājos un teicu: “Paldies, es visu sapratu. Paldies par šo mācībstundu.” Es pat nebiju īsti sabēdājusies, es par to biju pati pārsteigta, bet es sapratu, un šī stunda ar to man bija izieta. Kopš tā brīža man nav problēma gan dalīties, gan pašai baudīt to, ka ir. Tas kaut kāds negatīvais “paterns” tanī brīdī izkusa,” viņa stāsta. Savukārt ar slavu ir citādi. Linda Leen atzīst, ka lielākoties neizbauda atpazīstamību.