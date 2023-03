Infografika ⟩ Dziesmu svētku biļetes šogad sadārdzinājušās gandrīz divkārt

Vislielāko biļešu cenu kāpumu šogad varētu piedzīvot vokāli simfoniskās mūzikas koncerts. Ja 2018.gadā dārgākās biļetes uz šo koncertu maksāja 35 eiro, bet tāpat varēja iegādāties lētāko grupu biļetes par 5, 7 un 10 eiro, tad šogad svētku rīkotāji uz koncertu "Šūpulis" dārgākās biļetes piedāvā par 90, 75 un 60 eiro, bet lētākā biļete maksās 20 eiro. Līdz ar to dārgākās biļetes cena ir vairāk nekā dubultojusies, bet lētākās biļetes cena ir augusi četras reizes. Turklāt atšķirībā no 2013. un 2018. gada svētkiem šogad vokāli simfoniskās mūzikas koncerts no "Arēnas Rīga" ir pārcelts uz Latvijas Nacionālās operas un baleta ēku, līdz ar to klātienē šo koncertu varēs apmeklēt arī ievērojami mazāk skatītāju.