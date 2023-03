Filmas, kas noteikti jāredz īsfilmu festivāla 2ANNAS programmā

Bērnu un jauniešu filmu konkursa programmā ir vērts pievērst īpašu uzmanību filmai “Būt māsām” (To be sisters), rež. Anna Sofija Gusē (Anne-Sophie Gousset). Tas ir stāsts par divām meitenēm, kuras kopā kļūst stipras, kļūst par vienu, neskatoties uz atšķirībām, atklājot invaliditāti kā iespēju mācīties vienam no otra. Savukārt irāņu režisors Mohamads Valizadegans (Mohammad Valizadegan) filmā “Un es arī dejoju” (And I'm dancing too) atgādina, ka mums kā cilvēkiem piemīt spēks lietas mainīt mierīgi.