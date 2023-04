Mūzikas pasaule atvadās no izcilā japāņu komponista Ruiči Sakamoto

Decembrī Sakamoto publiskoja tiešraides koncertu ar nosaukumu “Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano 2022”. Viņš arī dalījās ar video paziņojumu, kurā paskaidroja, ka ārstēšanas dēļ viņa "spēks patiešām ir krities, tāpēc normāls koncerts apmēram no stundas līdz deviņdesmit minūtēm būtu ļoti grūts", tāpēc viņš bija ierakstījis katru skaņu celiņu atsevišķi pirms to savienošanas kopā.

Savas 50 gadus ilgās karjeras laikā Ruiči Sakamoto ir ieguvis vairākus nozīmīgus apbalvojumus, tostarp ASV Kinoakadēmijas balvu “Oskars”, ASV mūzikas ierakstu industrijas balvu “Grammy”, Britu kinoakadēmijas BAFTA balvu un divus "Zelta globusus". Viņa mūzika kuplina itāļu režisora Bernardo Bertoluči filmas "Pēdējais imperators" (The Last Emperor, 1987), "Sargājošās debesis" (The Sheltering Sky, 1990) "Mazais Buda" (Little Buddha, 1993) un Alehandro Injaritu vēsturisko trilleri "Cilvēks, kurš izdzīvoja" (The Revenant, 2015). Sakamoto ne tikai komponēja mūziku režisora Nagisa Osimas kara drāmai “Priecīgus Ziemassvētkus, Lorensa kungs” (Merry Christmas Mr. Lawrence, 1983) bet arī filmējās tajā - kopā ar Deividu Boviju.