Latvijas Leļļu teātris no septembra izrādīs iestudējumus tikai valsts valodā

Tāpat ir plānota sadarbība ar viesrežisoriem, veidojot izrādes, kas pievēršas integrācijas jautājumiem - interpretē tos no pašu bērnu un jauniešu skata punkta, ne politiskām vadlīnijām. Neatkarīgi no valodas, kādā iestudējumi tiek veidoti, Latvijas Leļļu teātra mērķis ir būt par vietu, kur bērni jau no mazotnes iepazīst teātra mākslu tās ļoti daudzveidīgajās izpausmēs, bagātinot savu emocionālo un domu pasauli.