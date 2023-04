Rīgas Mazākajā galerijā atklās Lindas Vilkas personālizstādi "Mēs drīkstam nogurt"

Lindas Vilkas 400 tūkstošu kristālu klātajā domu kartē atmirdz radošu impulsu sērija, iezīmējot pārslēgšanos starp fiziskiem un mentāliem skatupunktiem dažādās noguruma stadijās. Pārvarēto distanci var mērīt vairākos simtos kilometru, ko mērojusi roka, pārvietojot ikkatru kristālu no trauka līdz tam paredzētajam kvadrātmilimetram uz auduma virsmas. Attālināšanās palīdz izkristalizēt domas. Tuvināšanās ļauj pievērsties to detalizētai analīzei. Apvienojot darbu sēriju, kurai māksliniece piešķīrusi apzīmējumu “dažāda izmēra secinājumi”, izstāde kalpo kā atklāsme par noguruma klātesamību kā neatņemamu dzīves sastāvdaļu un atkopšanos no tā.