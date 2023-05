Rīgā ar vienīgo koncertu Baltijā uzstāsies izcilais pianists un tehno avangardists Frančesko Tristano

Ieguvis teicamu izglītību Ņujorkas Džuljarda skolā (The Juilliard School), Tristano paralēli klasiskajai piano skolai sāka strādāt ar elektronisko mūziku, atklājot Detroitas tehno mūzikas hipnotiskāko eksportu, kas iekļaujas viņa paša priekšstatā par mūziku bez stila un laika šķēršļiem. Savus pirmos piano un elektronikas sintēzes ierakstus Tristano izdeva albumā Not for Piano (2007), kur viņš radīja slaveno Džefa Milsa 'The Bells' un Derika Meja 'Strings of Life' tehno himnu klavieru versijas. Iedvesma Francesco Tristano trešajam ierakstam priekš Deutsche Grammophon 'Scandale' (2014) kopā ar Alisi Sāru Ottu, nāca no Stravinska un Derika Meja, ar kuru viņš sadarbojās pāris gadus vēlāk savā tehno albumā Surface Tension (2016). Tāds transgresīvs, garā moderns skanējums, kas deva iespēju Tristano strādāt paralēli ar elektroniskās deju mūzikas projektiem, piemēram, Aufgang vai viņa sadarbībā ar vācu leiblu Get Physical, izdodot vienu no leibla slavenākās sērijas ierakstiem "Body Language" vol 16 (2015).