Bijušais TV3 žurnālists pārgājis uz citu televīzijas kanālu

“Mērķis ir radīt tik dinamiskus segmentus, ka skatītājs nepaspēj nogurt. Reportieri ir klātesoši un ļoti būtiska daļa no stāsta, nevis tikai aizkadra balss no “kosmosa”. Viņi eksperimentē, paši piedzīvo. Ja vajadzēs, būsim arī huligāniski un kacinoši, bet vienlaikus cieņpilni. Skatītājs saņems audiovizuālu piedzīvojumu, kas raisa emociju gammu – no aizkustinājuma līdz dusmām, bet tas nebūs nogurdinošais “viss ir slikti” rāmējums. Šis ir mēģinājums ielikt ziņveidīgu saturu tajā formātā, ko Vācijā definē kā TV Magazin jeb televīzijas žurnāls un kas Latvijā ir līdz šim maz attīstīts izkārtojuma veids,” tā par jauno raidījumu stāsta producents Uldis Āboliņš.