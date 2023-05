Liela meitene mazā pasaulē

Izrādās, ka reiz šūpojoties viņai pārtrūkusi virve un viņa sasitusies. Atveseļošanās laikā viņa saprata, ka viņas āda ir viņas mīļākā daļa savā ķermenī. "Es beidzot ieraudzīju manas ādas vērtību. Un šī bija pirmā reize, kad es atklāju savu ķermeņa mīlestību," viņa teic. Šī atklāsme iedvesmoja viņu radīt "My Skin".

Tās nav tikai runas, Lizzo mērķis ir mainīt naratīvu ar tādiem projektiem kā realitātes šovs "Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls". Šovs 2022. gadā ieguva "Emmy" balvu un viņa meklē dejotājus - minoritāšu pārstāvjus.