Rīgā ar koncertu atgriezīsies vokālais kvartets “Il Divo”

Jau šī gada 24. oktobrī Il Divo koncertēs Rīgā, izpildot tādus hitus kā “Regresa a Mi” (Unbreak My Heart), “The Time Of Our Lives” (2006. gada FIFA Pasaules kausa oficiālā dziesma), “I Believe In You” (Je crois en toi), “Hola” (Hello) un daudzus citus. Biļetes par zemāku cenu tirdzniecībā no 19. maija plkst. 10. 00 “Biļešu Serviss” tīklā. Savukārt, FBI un Positivus festivāla koncertu kluba biedri, biļetes varēs iegādāties ātrāk, iepriekšpārdošanā, jau no 17. maija plkst. 10.00, izmantojot kodu, kas tiks izsūtīts reģistrētajiem lietotājiem.