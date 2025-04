No grieķu vārda 'noūs' (νοῦς) – prāts. "Elizejā" mēs runājam par garīgām tēmām no veselā saprāta perspektīvas. Mēs ar manu kolēģi Induli Paiču daudzu gadu garumā esam novērojuši, ka par garīgumu var runāt arī nesaprātīgi. Bet mums gribētos parādīt, ka garīgums ir saistīts ne tik daudz ar kādu viņpasauli – kaut ko, kas būs pēc nāves, bet mums gribas parādīt, ka garīgums ir saistīts ar šodienu, ar ikdienu, ar parasto cilvēka dzīvi. Par to var runāt arī visnotaļ saprātīgi un racionāli.