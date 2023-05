FOTO ⟩ Dailes teātrī pirmizrāde Ferenca Molnāra lugas “Lilioms” iestudējumam

Lugā Lilioms ir spēļu zāles pārzinis, kuram blakus vienmēr ir veiksme, tāpēc ne viena vien spēļu baudītāja vēlas sēdēt viņam cieši klāt. Spožumu ap Liliomu neaptumšo pat viņa paša vientulības ēna – viņš vienmēr spēj būt gana labs un radīt prieku citiem, bet sirds viņam ir tukša. Tikai kādas vienkāršas meitenes pieķeršanās un uzticība par leģendu kļuvušajam Liliomam liek viņam atteikties no spožuma, lai iegūtu ko viņa dabai vēl daudz bīstamāku – mīlestību. Dzīves karuselis arvien viņam piedāvā izmest nākamo loku, tad atkal nākamo, līdz debesīs jau lemj, ko ar tādu nelabojamu nekauņu lai dara. Dailes teātrī iestudētais “Lilioms” ir dziļi personisks stāsts par mīlestību, nesaprašanos un to izraisītām sāpēm.

Ildiko Gāšpāra skaidro: “Šis stāsts ir par nespēju parādīt emocijas – abpusēju nespēju, gan Lilioma, gan Jūlijas. Tajā ir jūtama dziļa līdzjūtība pret to, kā šo cilvēku bezatbildīgie un liktenīgie lēmumi izposta viņu dzīves. Manuprāt, galvenā problēma “Liliomā” ir tā, ka neviens no galvenajiem varoņiem nespēj pateikt “es tevi mīlu” vai to parādīt, un tas ir traģiski. Nevajadzētu piemirst apstākļus, kādos Molnārs rakstīja šo lugu; viņš vēlējās lūgt piedošanu sievai Margitai Vesi, kurai viņš ilgstoši bija darījis pāri. Arī šajā iestudējumā es gribēju radīt atmosfēru, kur iespējams nepārtraukti sajust potenciālas brutalitātes klātbūtni.”