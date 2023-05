FOTO ⟩ Sidraba birzs spārnā atklāta Rakstniecības un mūzikas muzeja ekspozīcija "Dziesmusvētku telpa"

"Dziesmusvētku telpas" pirmā stāva saturu veido četri objekti – “Līgo karogs”, interaktīvā dārgumu siena “Laika upe”, kormūzikas klausīšanās krēsli un multimediāla instalācija “Lielākais koris pasaulē”. Katrs no "Dziesmusvētku telpas" objektiem iedod savu īpašu atslēgu mijiedarbei ar dziesmu un deju svētku tradīciju.

Ekspozīcijas tehniskais risinājums ir unikāls un viens no sarežģītākajiem Eiropā. Tehnoloģijas pamatā ir vienota vadības un kontroles infrastruktūra, kurā integrēta sinhrona satura atskaņošana, ekspozīcijas apgaismojuma un gaismu akcentu kontrole. Ekspozīcijā vienlaicīgi darbojas 60 dažāda veida atskaņotāji, kuri sinhroni raida atšķirīga tipa saturu, tos nosūtot dažādām iekārtām. Multimediālā instalācija “Lielākais koris pasaulē” veidots no četriem 4k lieljaudas lāzera tipa projektoriem un 17 skandām.

Projicējamās plaknes veidotas no 128 atsevišķiem dažāda izmēra ekrāniem, kur katram ekrānam pielāgots gan saturs, gan forma. Instalāciju papildina interaktīvs risinājums ar sensoriem attēla un skaņas maiņai dažādās vietās 128 ekrānu režģī. Daudzbalsīgā kora 17 skandu sistēma veidota kā telpiskās skaņas sistēma, kurā katrā no skandām veidots atsevišķs skaņas celiņš un speciāls mikss. Instalācija “Laika upe” veidota no 13 bezšuvju LCD paneļiem, 12 skārienjūtīgiem ekrāniem un 15 klausāmklausulēm. Klausāmkrēsli aprīkoti ar skārienjūtīgām planšetēm.