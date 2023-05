FOTO ⟩ "Zeme, kas dzied. Ceļā uz filmu": Rīgas centrā atklāta brīvdabas izstāde, kura jāredz katram

Izstādes atklāšanā laukumā pie t/c "Origo" filmas scenārija līdzautors un izstādes viens no veidotājiem Dainis Īvāns uzsvēra laukuma vēsturisko nozīmi: "Pirms 150 gadiem tieši šeit pirmo reizi sastapās kori no Vidzemes un Kurzemes. Sabraukušos korus sagaidīja pirmo dziedāšanas svētku organizētāju norīkotie latviešu studenti, kuru uzdevums bija svētku dalībniekiem parādīt ceļu uz Rīgas Latviešu biedrības namu, uz svētku atklāšanas ceremoniju. Šis ir sākuma punkts. Tieši šeit latvieši spēra pirmos soļus kā vienota tauta! Izstādē "Zeme, kas dzied. Ceļā uz filmu" esam apkopojuši interesantus faktus par pirmajiem latviešu dziedāšanas svētkiem tālajā 1873. gadā, sniedzot skatītājiem vienuviet iegūt noderīgu informāciju par mūsu 150 gadus senās tradīcijas rašanos!"

"Tirdzniecības centra "Origo" viena no pamatvērtībām ir kultūras ilgtspēja. "Linstow Baltic" un t/c “Origo” dāvinot pilsētai un sabiedrībai 450m2 lielu brīvdabas telpu, ir veicinājuši kultūrai nepieciešamās publiskās telpas pieejamību plašai sabiedrībai. Ir tikai likumsakarīgi, ka veidojam ciešu sadarbību ar topošās vēsturiskās spēlfilmas "Zeme, kas dzied" komandu. Izstāde vienkāršā veidā iepazīstina ar topošo filmu, kuras pirmizrādi gaidām rudenī, taču tai ir arī papildus vēstījums- iedrošinājums, ka ikkatra no šodienas idejām var tapt par tradīciju nākotnes paaudzēm. Aicinu “Origo” apmeklētājus, Rīgas viesus un gaidāmo svētku dalībniekus no visiem Latvijas novadiem pievērst uzmanību brīvdabas lielformāta izstādei un uzzināt vairāk par to, kādēļ Latviju var uzskatīt par "Zemi, kas dzied"!" izstādi aicina apmeklēt "Linstow Baltic" un multifunkcionālā centra "Origo" komercdirektore Evija Majevska.