Noskaties! ⟩ Rīga atbild: kāpēc tu dodies praida gājienā un kas tev ir sakāms homofobiem?

“Šis ir bijis iespaidīgākais gājiens kādu Rīga līdz šim ir piedzīvojusi. Desmitiem uzņēmumu, organizāciju, diplomātu, bet pats galvenais - tūkstošiem laimīgu cilvēku, kuri iestājās par cilvēktiesībām, vienlīdzību. "Riga Pride" mērķis ir sevi pierādījis, ka spēj būt viens no Rīgas vienojošākajiem pasākumiem.

Nākamgad Rīgā atgriezīsies Baltic Pride, atvedot aktīvistus no reģiona, lai iestātos par visu cilvēku cilvēktiesībām,” atzīst "Riga Pride" līdzpriekšsēdētājs Kaspars Zālītis.

Jau vēstīts, ka - lai gan sabiedrības attieksme par homoseksualitāti uzlabojas - 72% sabiedrības ir pieņemoši vai neitrāli uzskati par homoseksualitāti, Saeimā vēljoprojām trūkst dzirdīgas ausis sabiedrības pieprasījumam - trūkumi tiesiskajā vidē turpina būtiski kavēt iekļaujošas sabiedrības veidošanos. Uz to norāda arī ILGA Rainbow Europe vērtējums par normatīvo aktu esamību, kas nodrošina LGBTQ iedzīvotāju drošību - 2022. gadā Latvija bija 13 mazāk iekļaujošā valsts, balstoties uz normatīvo aktu esamību, kas nodrošina LGBTQ iedzīvotāju drošību. Latvijas sasniegtais rezultāts bija tikai 22 no 100%.

Neiekļaujošas politikas rezultātā 2022.gadā Latvijas tautsaimniecībai nodarītie zaudējumi mērāmi miljonos - kopumā no 406 milj. EUR līdz pat 811 milj. EUR. Tas ir pielīdzināms no 1% līdz 2% no Latvijas iekšzemes kopprodukta un atbilst aptuveni aizsardzības budžetam.