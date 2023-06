Šovasar pēdējo reizi notiks festivāls "Summertime - aicina Inese Galante"

“Kad mamma man uzticēja rīkot viņai tik dārgo festivālu “Summertime – aicina Inese Galante”, sākumā piekritu vien uz gadu un priecājos, ka varēšu izmantot savu starptautisko pieredzi, iedzīvinot festivālā jaunas tradīcijas un nostiprinot to Eiropas līmenī. Man tas bija aizraujošs piedzīvojums, un vienpadsmit gadi paskrēja nemanot. Bet ir laiks doties tālāk, meklēt jaunus izaicinājumus un formātus. Esmu pateicīga festivālam un visiem cilvēkiem, ar ko gadu gaitā esmu strādājusi – jūs man palīdzējāt augt šajā jomā, mācīties un paveikt lielas lietas. Pateicoties es arī no jauna iepazinu Latviju, jo no šejienes aizbraucu bērnībā. Atgriezos jau pieaugusi, lai palīdzētu mammai ar “Summertime – aicina Inese Galante”, šeit piedzima mans dēls, un tagad par savām mājām uzskatu ne tikai Diseldorfu, arī Rīgu un Jūrmalu. Latvija man ir devusi iespēju satikt ļoti daudz brīnišķīgu cilvēku un gūt fantastiskas emocijas. Tāpēc šovasar mans galvenais uzdevums būs sarīkot īstus svētkus ikvienam festivālā “Summertime – aicina Inese Galante”, lai tā noslēgumā mēs varētu pacelt šampanieša glāzes par jauniem sasniegumiem!” aicina festivāla direktore Diāna Galante.