Rīgas Mākslas telpā notiks fonda "Nāc līdzās!" jauktā kora jubilejas koncerts

Koris aktīvi koncertējis gan Latvijā, gan Anglijā, Lietuvā un Igaunijā. Par ceļojumiem kora vadītāja pateicas "Daugavas vanagiem" un pieminēto valstu Latvijas vēstniecību atbalstam. Ņemot vērā, ka koris no Rīgas pašvaldības nesaņem finansiālu atbalstu, tas par savu pastāvēšanu saka lielu paldies fonda "Nāc līdzās!" ziedotājiem.

Uz kora mēģinājumiem svētdienās ierodas jaunieši ne tikai no Rīgas – ir dalībnieks, kurš mēro tālo ceļu no Balvu novada Tilžas, citi dalībnieki brauc no Dobeles, Babītes, Inčukalna, bet lielākā daļa ir rīdzinieki.