Žurnāls publisko iespējamos aktieru vārdus, kurus uzrunājis Dailes teātris

aktrisi Martu Lovisu no Jaunā Rīgas teātra, Mārtiņu Meieru un Meinardu Liepiņu no Valmieras Drāmas teātra, bet no Liepājas teātra uz Rīgu pārceļas jaunā aktrise Madara Viļčuka, kuru daudzi iepazinuši seriālā "Dzelzs nervi".

Liepājas teātra direktors Herberts Laukšteins atzīst, ka Viļčuka šajā sezonā Liepājas teātrī nospēlēto izrāžu ziņā ir piektajā vietā ar 74 izrādēm. "Vēl nesen es satikos ar Viesturu Kairišu Latgales vēstniecības Gors 10. jubilejas koncertā. Aprunājāmies, bet viņš man ne pušplēsta vārda nebilda par to, ko iecerējis. To uzzināju, kad jaunā aktrise pie manis atnāca ar paziņojumu, ka ir saņēmusi piedāvājumu, kuram saka jā. Liepājas teātris viņu zaudē! Es nevienā brīdī nevainoju šo aktrisi, jo spēju nostādīt sevi viņas vietā - ka man ir 24 gadi un es saņemu piedāvājumu strādāt Džona Malkoviča režijā. Šī režisora vārds tiek izmantots kā burvju nūjiņa," izdevumam saka Laukšteins. Viņš uzsver, ka sašutis nevis par to, ka tiek zaudēta laba aktrise, bet gan to, kādā veidā tas izdarīts.