Ar mākslīgā intelekta palīdzību šogad tiks izdots pēdējais "The Beatles" ieraksts

Makartnijs nenosauca dziesmas nosaukumu, kura tika ierakstīta, bet BBC rīcībā esošā informācija liecina, ka tas varētu būt 1978. gadā Lenona sarakstīts skaņdarbs "Now And Then".

Dziesma bija viena no vairākiem skaņdarbiem, kurus Lenons bija ierakstījis kasetē Makartnijam gadu pirms savas nāves. 1994. gadā Makartnijam kaseti atdeva Lenona atraitne Joko Ono. Divas no dziesmām - "Free As A Bird" un "Real Love" 1995. un 1996. gadā izdeva producents Džefs Linns. Tolaik viņš mēģināja izdot arī "Now And Then", tomēr demo ierakstā nebija iespējams atbrīvoties no fona trokšņiem.