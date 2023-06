Labākais pieredzes gūšanas galamērķis - Latvija. Projekts "Dabas galerija" plūc laurus Ņujorkā

Konkursa “Convrt Award | Innovation in Retail” mērķis ir godināt novatorus un radītājus, kuri ievieš JAUNU dzīvi pakalpojumu un e-komercijas pasaulē, tā ir balva radītājiem un celmlaužiem. Konkursā piedalījās Ziemeļamerikas, Latīņamerikas, Eiropas un Āzijas valstis, demonstrējot iespaidīgu talantu, radošuma un atjautības daudzveidību. Konkursā tiek novērtēts “izcilo un gudro” ideju spēks un to ietekme uz pakalpojumu vidi, sākot no jau zināmiem nozares gigantiem un beidzot ar jauniem darboņiem. Iesniegtie darbi tiek vērtēti pēc dizaina, pieredzes, tehnoloģiju pielietojuma, reālas problēmas risināšanas un inovācijām. “Convrt Award | Innovation in Retail” konkursā izmērs un apjoms vēl nenodrošina panākumus. Uzmanība tiek pievērsta panākumiem un inovācijai, neatkarīgi no mēroga vai resursiem.