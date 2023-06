Juris Kaukulis: “Ir brīži, kad tu atrodies tālāk, nekā pats domā”

Patiesībā, “Dzelzs Vilka” sākums nebija tikai “mazliet alternatīvs”. Jura Kaukuļa dibinātā “Dzelzs Vilka” aizsākumi pavisam un absolūti sakņojušies pagrīdes mūzikas vidē. Kā jau šajā sfērā ierasts, grupa vismaz sākotnēji nebūt nebija, diplomātiski sakot, no pati atpazīstamākā... Palēnām, pamazām paveikts liels attīstības ceļš – no sākotnējās “nāves metāla” (death metal) grupas līdz poprokam un katram zināmajam Kaukulim un viņa “vilkiem”.

Šogad grupas dziesma “Ir” jau vairākas nedēļas ierindojas LaIPA veidotajā, Latvijas radiostacijās spēlētāko dziesmu topā. Kā mūzikas grupa “Dzelzs Vilks” no pagrīdes alternatīvās mūzikas grupas kļuva par Latvijas vienu no populārākajām, ilglaicīgākajām un klausītākajām poproka grupām un kāds ir “Dzelzs Vilka” ilgās pastāvēšanas noslēpums? Par to plašāk intervijā.