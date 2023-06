FOTO ⟩ Ar pasaules līmeņa dīdžeju uzstāšanos Mežaparkā atklāta vasaras festivālu sezona

Festivāls norisinājās no plkst. 14:00 dienā līdz 02:00. Pirmie uzstājās pašmāju dīdžeji Roland Levan & 24K, Bruno Drake, NF3, Makree & Manguss Eriņš. Pēcpusdienā uz skatuves kāpa Sammy Porter no Lielbritānijas, Rexton un Hey Whos That Kid no Latvijas, kā arī Gaullin no Lietuvas. Savukārt vakarā apmeklētājus ar saviem setiem pārsteidza ārzemnieku parāde - Plastik Funk no Vācijas, Gabry Ponte no Itālijas un Mike Williams no Nīderlandes.