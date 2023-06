Liepājas Mākslas forums iepazīstina ar šīgada programmu

Piektdienas notikumu sēriju plkst. 19:00 “Lielajā dzintarā” turpinās koncerts “Neparasti”, kuru veido daudzpusīgais un novatoriskais ģitārists Šons Šibe (Sean Shibe). Šibe ir pirmais ģitārists, kurš tika izvēlēts BBC Radio 3 New Generation Artists projektam, par saviem ierakstiem saņemot divas Gramophone un Opus Klassik balvas. 2022. gadā saņēmis Leonarda Bernsteina balvu. Šibe ir uzstājies uz lielāko festivālu un kultūrvietu skatuvēm, to skaitā Londonas Vigmora zālē, Amsterdamas Concertgebouw un Southbank Center Londonā. Viņa repertuārs sniedzas no 17. gadsimta Baha svītām lautai līdz pat mūsdienu komponistu jaundarbiem. Savā jaunākajā albumā “Lost & Found” viņš iekļāvis dažādu komponistu repertuāru, kas ierakstīts ar elektrisko ģitāru.