Mūzika no kuģu miglas taurēm, šaujamieročiem un apskaņotiem sadzīves priekšmetiem

Skaņdarbs ar ironiju uzlūko faktu, ka tas ticis rakstīts Pateicības dienas koncertam, un, lai arī tā nosaukumā ir vārds “mise”, tajā nav nevienas dziedošas balss, simbolizējot bieži ignorēto Amerikas pamatiedzīvotāju kopienu. Čakons medijam The New York Times esot atzinis, ka sev piešķirto apbalvojumu atskārta ar nelielu novēlošanos - “Acīmredzot, viņi komponistam uzreiz nepiezvana.”

“Skaņu mežā” gaidāmais stīgu kvartets “Journey of the Horizontal People” savulaik rakstīts ansamblim Kronos Quartet, taču ar cerību, ka to ar laiku savā repertuārā iekļaus arī citi mūziķi no dažādām vecuma grupām un sociāliem foniem. Tas ir jāuztver kā stāsts par klejojošu, lokiem un bultām bruņotu cilti, kas dodas no rietumiem uz austrumiem, lai atrastu mājas - cilts kustība ir divdimensionāla kā nošu progresija uz partitūras lapas, un Čakons tās virzību raksturo kā “pretēju saules rotācijai, taču neapzināti pakļautu laika neizbēgamajam ritējumam”.