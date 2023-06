Džeza improvizators Kārlis Auziņš par albumu “Still Nature” un muzikālajām sadarbībām

Janvārī tika izdots laikmetīgā džeza trio “Auziņš-Čudars-Arutyunyan” albums “Tutti off Dutti”. Savukārt maijā klajā nāca albums “Still Nature”, kas ir Auziņa un pianista Riharda Plešanova sadarbība, kas paša mūziķa vārdiem “ir meditācija, svārstības starp apziņu un zemapziņu, iekšējo un ārējo pasauļu un no tām izrietošo impulsu vērošana.” Ieraksts izdots skaņu plates veidolā izdevniecībā “Jersika Records”. Tāpat gūta jauna muzikālā pieredze, improvizējot kopā ar poļu mūziķi Zbigņevu Hojnacki.

Raitā sarunā apspriežam dažādos veidus, kā var izveidoties muzikālās sadarbības un papildināt savu personīgo skaņu krājumu, un to, ka labai mūzikai nav derīguma termiņa.

Pie šīs izvēles mani aizveda iepriekšējais solo albums. 2019. gadā izdevu ierakstu "Oneness and the Transcendent Truth", kurā pētīju dažādas skaņas un no iegūtā materiāla radīju skaņdarbus. Plānojot pētījumu turpināt, kā instrumentu šajā procesā vēlējos iesaistīt arī sev tuvo instrumentu – klavieres. Nolēmu sadarbību piedāvāt klasiskajam pianistam, jo mana iecere bija klavieru daļu gandrīz pilnībā izrakstīt, nedaudz atstājot vietu improvizācijai ar formu.