Inovācija notiek katru brīdi. Saruna ar skaņu mākslinieci Krisu Kuldkepu

Krisas solodarbi ir ne vien skaņu māksla un eksperimentālā mūzika, bet arī interaktīvas, publiku iesaistošas performances. Savukārt kopā ar Džefu Suraku projekta “Bad Groupy” fokusā ir spontāna, eksperimentāla skaņas radīšana. Viņi izdevuši albumu "The Last Piece of Graphite (Binaural Recording)", kas ir binaurālais ieraksts (tāds, kurš reaģē ar abām ausīm).